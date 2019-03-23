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Trabzonspor'a FIFA tehdidi

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İsrail basını, Trabzonspor hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Bordo Mavili kulübün Anthony Nwakaeme'nin bonservis ücretini henüz ödememesi nedeniyle Hapoel Beer Sheva tarafından FIFA'ya şikayet edilebileceği öğrenildi

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Trabzonspor'a FIFA tehdidi
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Geçtiğimiz günlerde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun FIFA'da biriken toplam dosya sayısının 18 olduğunu açıkladığı Trabzonspor'da şimdi de Anthony Nwakaeme krizi yaşanıyor. İsrail basını, Bordo Mavili kulübün geçtiğimiz yaz Hapoel Beer Sheva'dan transfer ettiği Nijeryalı kanat oyuncusunun bonservis bedelini henüz ödemediğini öne sürdü.

Ülkede yayım yapan "Walla!" adlı internet sitesinin haberine göre Beer Sheva yöneticileri, 1 milyon euroluk ücretin tahsili için Trabzonspor'a gönderdiği son mesajda paranın ödenmemesi hâlinde konuyu önümüzdeki günlerde FIFA'ya taşıyabileceklerini iletti.

Trabzonspor'la 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunan Nwakaeme, bu sezon Bordo Mavili formayla çıktığı 28 maçta 10 kez fileleri havalandırırken 6 da asist kaydetmişti.

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