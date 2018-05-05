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Trabzonspor'a evinde büyük şok

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Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kasımpaşa karşısında büyük şok yaşadı. Rakibine 5-2 yenilen bordo-mavili ekipte 77. dakikada Okay Yokuşlu, 87. dakikada ise Hubocan kırmızı kart gördü

Trabzonspor'a evinde büyük şok
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Medical Park Stadı'nda oyanan mücadelede konuk Kasımpaşa, 11. dakikada Mbaye Diagne ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Trabzonspor, 17. dakikada Filip Novak ile beraberliği yakaldı.

Konuk ekip 22. dakikada Mahmud Trezeguet'nin attığı golle yeniden öne geçti: 1-2.

45+1'de Kasımpaşa Bernard Mensah ile farkı ikiye çıkarttı: 1-3 Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Trabzonspor, Filip Novak'la 48. dakikada farkı yeniden 1'e indirdi: 2-3

59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kasımpaşalı Trezeguet farkı yeniden 2'ye çıkardı: 2-4 

Diagne 74. dakikada farkı 3'e çıkardı: 2-5

Bordo-mavili ekipte 77. dakikada Okay Yokuşlu, 87. dakikada ise Hubocan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Trabzonspor 49 puanda kalırken Kasımpaşa puanını 43'e çıkardı.

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