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Trabzonspor'a bir çelme de Ankaragücü'nden

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı

Trabzonspor'a bir çelme de Ankaragücü'nden

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor ile MKE Ankaragücü puanları paylaştı.

Bordo mavili ekip, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında son dakikada yediği golle 2 puan ile beraber zirveyi de Başakşehir'e kaptırmıştı. Karadeniz temsilcisi bu hafta da öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve MKE Ankaragücü engeline takıldı.

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un 3. dakikada attığı golle MKE Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçti. Norveçli golcü Sörloth, bu golle beraber ligde 6 maçlık suskunluğunu bozmuş oldu.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip MKE Ankaragücü karşısında Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bordo-mavililerin Portekizli futbolcusu Joao Pereira hakeme itirazları sonrası 52. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Pereira, 30. haftada oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, Gerson Rodrigues'in 63. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği sağlıyor: 1-1.

Başkent ekibinin Lüksemburglu futbolcusu Gerson Rodrigues 82. dakikada 2. sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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