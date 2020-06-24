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Trabzon’da Jose Sosa takımla çalıştı

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Trabzonspor, 27 Haziran Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa, takımla çalıştı

Trabzon’da Jose Sosa takımla çalıştı

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan çalışmaya, kaptan Jose Sosa da katıldı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lige verilen arada sakatlık yaşayan ve antrenmanlarda yer alamayan bordo-mavili takımın Arjantinli oyuncusu, takımla çalışmalara başladı.

Antrenmanda, kasıklarından sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Uğurcan Çakır ile Sörloth da yer almadı.

İki gruba ayrılan oyunculardan birinci gruptakiler telafi, diğerleri ise toparlanma çalışması yaptı.

Trabzonspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 

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