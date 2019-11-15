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Trabzon’da FilipNovak 6 hafta yok

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Çekya A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu FilipNovak'ın 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği bildirildi

Trabzon’da FilipNovak 6 hafta yok

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde, FilipNovak ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Çekya Milli Takımı'nın antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncu FilipNovak'ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz, pazar günü Trabzon'a gelecek ve burada kulüp doktorumuz Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon'da devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kasığındaki ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takım'ın kadrosundan çıkarılan Yusuf Sarı'nın da Trabzon'a geleceği ve tedavisine burada başlanacağı kaydedildi.

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