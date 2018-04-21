Trabzon’a evinde Sivas şoku

Medical Park'ta oynanan maçta Demir Grup Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 45. dakikada Hakan Arslan, 90. dakikada da Arouna Kone attı.
Trabzonspor evinde aldığı bu yenilgi sonrası 46 puanda kalırken, Demir Grup Sivasspor ise puanını 44'e yükseltti.
7. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal, sağ tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.
17. dakikada Olcay Şahan'ın uzun pasında Burak Yılmaz, kontrol ettiği topu altıpas içindeki Yusuf Yazıcı'ya çıkardı. Bu futbolcunun dokunduğu topu açıyı iyi daraltan Ali Şaşal çıkardı.
20. dakikada sağdan Burak Yılmaz'ın yerden pasında, arka direkteki Novak'ın şutunda savunmada Auremir, topu uzaklaştırarak büyük tehlikeyi önledi.
45. dakikada Sosa'nın sağdan ortasında, savunmadan seken top boşta kalarak Novak'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ali Şaşal'ı geçen meşin yuvarlak yan direkten döndü.
GOL 45+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, golü buldu. Auremir'in sağdan ortasında, savunmanın arkasında yükselen Hakan Arslan, kafa ile topu filelere gönderdi: 0-1
Demir Grup Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
50. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumda Burak Yılmaz, kötü bir kafa vuruşuyla topu üsten auta gönderdi.
76. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın kafayla şutunda, kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.
GOL: 90. dakikada Demir Grup Sivasspor, ikinci golü buldu. Cyriac'ın pasında, ceza alanı sağ tarafında topu kontrol eden Kone, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-2