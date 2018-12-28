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Trabzon Olcay ve Zeki’yi kampa dahil etmedi

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Trabzon Olcay ve Zeki’yi kampa dahil etmedi
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Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Zeki Yavru kamp kadrosuna alınmadı. İki oyuncudan kendilerine kulüp bulmaları istendi.

TRT SPOR'a yaptığı açıklamada kararı şaşkınlıkla karşıladığını belirten Olcay Şahan, Trabzonspor'u çok sevdiğini ve takımda kalmak istediğini ifade etti. 

Trabzon'da antrenmanlarına devam edecek olan Olcay Şahan'a Bursaspor'un talip olduğu iddia ediliyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 4 asist ile oynadı.

27 yaşındaki Zeki Yavru ise sadece 4 karşılaşmada forma şansı bulabildi.

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