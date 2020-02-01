Trabzon, Fenerbahçe'yi devirdi

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan kritik maçta Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Zirve yolunda kritik bir galibiyet alan bordo-mavili ekipte kaleci Uğurcan, yaptığı kurtarışlar maça damga vurdu

Medical Park Stadı'nda oynanan dev maçın henüz 47. saniyesinde Fenerbahçe, Alman yıldızı Max Kruse ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Trabzonspor 16. dakikada Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile eşitliği yakaladı: 1-1

Bordo-mavili ekip, 32. dakikada Novak'la 2-1 öne geçti. Dev kapışmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmadı ve maç bu skorla bitti.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Trabzonspor puanını 38'e çıkararak 3. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.