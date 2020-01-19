Trabzon, farka gitti

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ederek Süper Lig'in ikinci yarısına farklı bir başlangıç yaptı

Stat: Medical Park Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa (Dk. 61 Abdulkadir Parmak), Ekuban (Dk. 57 Serkan Asan), Ndiaye (Dk. 79 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth Kasımpaşa: Fatih Öztürk, DoğucanHaspolat, Brecka, Fernandes, Özgür Çek, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Thiam(Dk. 58 Ndongala), Hajradinovic, İlhan Depe (Dk. 50 Sarlija), Koita Goller: Dk. 25 Sosa, Dk. 27, 55 ve 88 Sörloth, Dk. 29 ve 83 Nwakaeme (Trabzonspor) Kırmızı kart: Dk. 47 Fernandes (Kasımpaşa) Bordo mavili takımın gollerini 29' ve 83. dakikalarda Nwakaeme, 25' Sosa, 27', 55' ve 88.dakikalarda Sörloth kaydetti. Karşılaşmanın 47. dakikasında Kasımpaşa'da Fernandes kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 35'e yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.