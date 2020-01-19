Trabzon, farka gitti

Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa (Dk. 61 Abdulkadir Parmak), Ekuban (Dk. 57 Serkan Asan), Ndiaye (Dk. 79 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, DoğucanHaspolat, Brecka, Fernandes, Özgür Çek, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Thiam(Dk. 58 Ndongala), Hajradinovic, İlhan Depe (Dk. 50 Sarlija), Koita
Goller: Dk. 25 Sosa, Dk. 27, 55 ve 88 Sörloth, Dk. 29 ve 83 Nwakaeme (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 47 Fernandes (Kasımpaşa)
Bordo mavili takımın gollerini 29' ve 83. dakikalarda Nwakaeme, 25' Sosa, 27', 55' ve 88.dakikalarda Sörloth kaydetti.
Karşılaşmanın 47. dakikasında Kasımpaşa'da Fernandes kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 35'e yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.