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Trabzon devreyi dört dörtlük kapattı

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ligin sırasındaki Çaykur Rizespor'u ağırlayan Trabzonspor, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

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Trabzon devreyi dört dörtlük kapattı
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini 24. ve 68. dakikada Abdülkadir Ömür, 79. dakikada Rodallega ve 90+3. dakikada Nwakaeme kaydetti.

Konuk ekip Çaykur Rizespor'un tek golünü 84'üncü dakikada Umar Aminu attı.

Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 29'u yükseltirken, Çaykur Rizespor 12 puanla ligin son sırasında ilk yarıyı kapattı.

3. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Hosseini ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Muric, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak son anda araya giren Hüseyin Türkmen, tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı.

24. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Soldan ceza alanına girerek rakiplerinden sıyrılan Novak'ın pasında, yakın mesafeden Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0.

42. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Gökhan Akkan sol tarafına doğru gelen topu yatarak kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Muric'in ceza yayı yakınından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

67. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı korner atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Abdülkadir Ömür'ün önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda yerden seken top ağlarla buluştu: 2-0.

71. dakikada Umar'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale ettiği top Mustafa Saymak'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda kaleciyi geçen topu bu kez savunmada Hosseini, çizgi önünden uzaklaştırdı.

79. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Nwakaeme'nin soldan pasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın şutunda, kaleci Ujkani'nin çelmeye çalıştığı top filelere gitti: 3-0.

84. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Muric'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umar, sağ çaprazdan kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden topu filelere gönderdi: 3-1.

90+4. dakikada Ekuban'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme, yerden sert bir vuruşla topu kaleci Ujkani'nin yanından filelere yolladı: 4-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

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