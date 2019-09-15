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Trabzon'da puanlar paylaşıldı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzon'da puanlar paylaşıldı
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Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Bordo-mavililer 17. dakikada Novak'ın attığı kafa golüyle müsabakayı 1-0 önde geçti. Konuk ekip Gençlerbirliği ise 44. dakikada Stancu ile skoru dengeledi ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında bordo mavililer 57. dakikada penaltıdan Alexander Sörloth'un ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçti. Konuk ekip karşılaşmanın 84. dakikasında Sessegnon ile skoru 2-2 getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.

Bu sonuçla bordo mavililer bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, konuk ekip ise ligin dördüncü haftasında ilk puanını hanesine yazdırdı.

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