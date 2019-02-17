Trabzon'da Akdeniz fırtınası

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
Aytemiz Alanyaspor'un golleri 51. ve 68. dakikalarda Papiss Cisse'den geldi.
Trabzonspor'da maçın 49. dakikasında Hugo Rodallega penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Bu sonuçla ligde 2maç sonra kazanan Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor puanını 28'e çıkardı. Üst üste 2. maçını kaybeden Trabzonspor ise 33 puanda kaldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmişti.