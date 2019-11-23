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Trabzon başkentte zorlanmadı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla bordo-mavililer Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Trabzon başkentte zorlanmadı

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0 kazandı. 

6. dakikada Kitsiou'nun, Yalçın Ayhan'a göndermek istediği topu araya girerek önüne alan Sörloth meşin yuvarlağı biraz sürdükten sonra ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

Trabzonspor rakip savunmayı dengesiz yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ters tarafa güzel bir pas yolladı. Topla buluşan Yusuf Sarı önünü boşaltırken şutunu yolladı ve topu filelere göndererek skoru 2-0'a getirdi.

56. dakikada Pereira'nın asistinde N'wakaeme bordo mavilileri 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Mücadelede başka gol olmayınca Trabzonspor, MKE Ankaragücü deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Bordo-mavili ekip Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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