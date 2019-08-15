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Trabzon, Avrupa’da yoluna devam

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Trabzon, Avrupa’da yoluna devam
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 2-2’lik beraberliğin rövanşında sahasında Sparta Prag’ı ağırlayan Trabzonspor, rakibini 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi.

Maçın ilk golü Trabzonspor’un yeni transferi Sorloth’ten geldi. 10. Dakikada 1-0 öne geçen Trabzonspor, ilk yarıyı da bu skorla tamamladı. Dakikalar 77’yi gösterdiğinde ise Hlozek’in golüyle Sparta Prag beraberliği yakaladı. Çekya temsilcisinde Plavsic bitime iki dakika kırmızı kartla oyundan atıldı. Uzatma dakikalarında ise Sosa’nın ceza sahası içerisinde yere düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Nwakaeme kaçırdı. Hemen ardından Novak takımını 2-1 öne geçirdi ve turu Trabzonspor’a getirdi. 

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