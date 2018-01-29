Toykan golleri babasına hediye etti

Hamitköy, Görneç’i mağlup ederken, Toykan Hacet iki golle takımının galibiyetine katkı koydu. Toykan gol sevinçlerini babası Osman Hacet (Ozi) ile paylaştı

K-PET Birinci Lig şampiyonluk adaylarından Hamitköy ikinci devrenin ilk maçında Görneç’i deplasmanda güzel futbol sonucunda 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken; takımın genç golcüsü Toykan Hacet de iki golle takımının galibiyetine katkı koydu.

Sezonun ilk devresinde genellikle asistleriyle dikkat çeken Toykan, Görneç karşısında takım arkadaşlarını gol pozisyonlarına sokan paslar vermeye devam ederken; kendisi de girdiği pozisyonlardan iki tanesini gole çevirdi. Toykan attığı gollerin sevincini ise tribünlerdeki Hamitköy taraftarları arasında yer alan babası Osman Hacet (Ozi) ile paylaştı. Hamitköy'ün maçtaki diğer gollerini Onur, Özgür ve Hasan kaydetmişti.