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Totti de Karadeniz 61’de

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Totti de Karadeniz 61’de

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Karadeniz 61 de şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler yapıyor. Karadeniz 61 deneyimli golcü futbolcu Mehmet Turgut’u (Totti) kadrosuna kattı. Mehmet Turgut, Karadeniz 61 sporcu sorumlusu Ogün Dursun ile el sıkışarak yeni takımına katıldı. Mehmet Turgut, BTM 1. Ligin Play Off finalinde Şht Hüseyin Ruso Stadında Dikmen Gücü’nü 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez K-PET Birinci Lige yükselen İncirli’nin galibiyet golünü atmıştı.

Karadeniz 61, BTM 2. Lig 2. GruptaÖtüken, Boğaziçi, Civisil ve Ardahan ile mücadele edecek. Karadeniz 61ilk haftayı bay geçecek.
 

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