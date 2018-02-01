Tottenham, ManU'yu devirdi

İngiltere Premier Lig'in 25. haftası, 7 karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın dikkati çeken maçında Tottenham, Wembley Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı. Eriksen'in 11. saniyedeki golüyle öne geçen Tottenham, Jones'un 28. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Lider Manchester City, konuk ettiği West Bromwich'i Fernandinho'nun 19, De Bruyne'ün 68 ve Agüero'nun 89. dakikadaki golleriyle 3-0 mağlup etti.

Chelsea seyircisi önünde kaybetti

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Bournemouth, son şampiyon Chelsea'yi deplasmanda 3-0 yendi. Bournemouth'un golleri, 51. dakikada Wilson, 64. dakikada Stanislas ve 67. dakikada Ake'den geldi.

Bu sezon sahasında 3. yenilgisini alan Chelsea, zirveden bir adım daha uzaklaştı.

Everton ise Cenk Tosun'un yedekler arasında olduğu mücadelede, ağırladığı Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 25. haftası sonunda puanını 68'e yükselten Manchester City, 2. sıradaki Manchester United ile arasındaki farkı 15 puana çıkardı. Bu iki takımı, 50'şer puanla Chelsea ve Liverpool, 48 puanla Tottenham izledi.

Sonuçlar

Chelsea-Bournemouth: 0-3

Everton-Leicester City: 2-1

Newcastle United-Burnley: 1-1

Southampton-Brighton: 1-1

Manchester City-West Bromwich: 3-0

Stoke City-Watford: 0-0

Tottenham-Manchester United: 2-0