Tosunoğlu devam dedi

Küçük Kaymaklı’da, kulüp başkanı Hasan Tosunoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olup devam etme kararı aldı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de ve Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda beklentilerin uzağında kalan Küçük Kaymaklı’da, kulüp başkanı Hasan Tosunoğlu, başkanlığa devam etme kararı aldı.

İki yıllık görev süresy genel kurulun yapılacağı Haziran’da dolacak olan Hasan Tosunoğlu’nun genel kurulda başkan adayı olma kararı aldığı öğrenildi. Hasan Tosunoğlu göreve devam kararını geçtiğimiz hafta futbolcularla yaptığı yemekli toplatıda açıkladı.

Bu arada Hasan Tosunoğlu’nun, futbolu bırakan Ali Duvarcı’dan yönetimde sporcu sorumlusu, teknik heyette ise kaleci antrenörü olarak faydalanmayı planladığı bilgisi edinildi.