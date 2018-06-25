Töre, MHK’nın yüzünü güldürüyor

Genç hakemlerden Zekai Töre, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) verdiği görevleri başarıyla yerine getirerek, Sadık Özbilgehan başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’nun yüzünü güldürüyor.

K-PET Ligleri’nde ve CONIFA Dünya Kupası’nda başarılı yardımcı hakemlik görevlerini yerine getiren Zekai Töre, geçtiğimiz hafta başlayan Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi play-off maçlarında ise başarılı orta hakemlik görevi yaptı. Eray Vudalı Stadı’nda oynanan Mutluyaka – Türkmenköy maçında görev yapan Zekai Töre ile yardımcıları, başarılı bir 90 dakika çıkardılar.