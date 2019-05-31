Topaloğlu yeniden İskele 'de

Gençler Birliği başkanı Rıfat Berkel, takımı çalıştıracak teknik adamı belirlerken, Hasan Topaloğlu’nu 1,5 sezon sonra yeniden kırmızı siyahlıların teknik adamı yaptı

Yeni sezonda K-PET Birinci Ligde mücadele edecek olan İskele ekibi Gençler Birliği’nde başkan Rıfat Berkel takımı çalıştıracak teknik adamı belirledi.

Son olarak 2017 – 2018 futbol sezonunda Gençler Birliği’nde görev yapan Teknik Direktör Hasan Topaloğlu, 1,5 sezon aradan sonra yeniden kırmızı siyahlıların teknik adamı oldu.

2017 – 2018 futbol sezonu devre arasında kulübün içine düşmüş olduğu maddi manevi sorunlar sebebi ile o zamanki başkan ve yönetim kurulu ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılan Teknik Direktör Hasan Topaloğlu, 2019 – 2020 Futbol Sezonunda Birinci Ligde zirveye oynayacak bir takım kurma hedefindeki başkan Rıfat Berkel’in teklifini kabul ederek, 3,5 sezonla en fazla görev yaptığı kulübe geri döndü.

Başkan Rıfat Berkel ile Hasan Topaloğlu bugün bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacaklar.