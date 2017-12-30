Topaloğlu, istifaya mı hazırlanıyor?

Gençler Birliği’nde maddi sorunlar ve camianın ilgisizliği nedeniyle teknik direktör Hasan Topaloğlu’nun, istifaya etmeye hazırlandığı öğrenildi. Hasan Topaloğlu, dün Yalova – MTG maçının devre arasında MTG’ye transfer olan futbolcusu Yusuf Beyazi ve transferleri gündemde olan Şenol ve Mehmet Erol ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Futbolcuların facebook sosyal paylaşım sayfalarından yayınladıkları mesajlar ise Hasan Topaloğlu’nun istifa edeceğinin habercisi oldu.