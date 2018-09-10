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Topaloğlu için oynayacaklar

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Türk Ocağı ile Çetinkaya, Attila Topaloğlu Anı Maçı’nda Atatürk Stadı’nda karşılaşarak, lig öncesi son durumlarını görecekler

Topaloğlu için oynayacaklar
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Eski hakemlerimizden, MHK ve Hakemler Derneği başkanlığı yapmış merhum Attila Topaloğlu, vefatının 18. yılında Türk Ocağı ile Çetinkaya arasında oynanacak anı karşılaşması ile anılacak. Karşılaşma yarın akşam Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak.

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen değerli isim merhum Attila Topaloğlu her yıl düzenlenen anı maçlarından bir tanesinde daha anılıyor. 2000 yılında hayata gözlerini yuman ve geleneksel olarak lig öncesi tek karşılaşma ile anılan merhum Attila Topaloğlu, bu yıl da Çarşamba gecesi oynanacak tek karşılaşma ile anılacak. Merhum Attila Topaloğlu’nun oğlu Hasan Topaloğlu’nun çalıştırdığı Türk Ocağı ile Çetinkaya’nın karşılaşacağı karşılaşmaya her iki takım da maça büyük önem verirken lig öncesi son durumlarını görecekler.


 

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