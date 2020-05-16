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Topaloğlu: Geleceğimizi tehlikeye atıyoruz

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Mesarya eş başkanı Mehmetali Topaloğlu, “Güneyi örnek almamıza gerek yoktur. Ama doğru birdir. Geleceğimizi her yönden tehlikeye atıyoruz.”açıklamasını yaptı

Topaloğlu: Geleceğimizi tehlikeye atıyoruz

Futbolumuzda antrenmanların başlaması ve Güney Kıbrıs’ta liglerin tescil edilmesi sonrasında futbol adamlarımız sosyal medyada değerlendirmelerde bulundular.

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya’nın eş başkanı Mehmetali Topaloğlu da liglerin tescil edilmesi yönünde değerlendirmelerde bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

“Güneyi örnek almamıza gerek yoktur. Ama doğru birdir. Doğruyu yapacak olgunluk, cesaret ve beceri nerededir?
2 – 3 kişi ego tatmin edecek diye sporun ruhuna ahlakına ihanet ediyoruz. Geleceğimizi her yönden tehlikeye atıyoruz. En ilginci ayni cümle içerisinde sağlıkçılara minnet et, sonra da vaka yok, spor yapılabilir de... Hem ekonomik kriz var de hem spora acil bütçe iste...

Bir de şaka yapar gibi uygulaması imkânsız önlemler belirleyip, sorumluluğu kulüplere yüklemeye çalış.”

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