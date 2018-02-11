Topaloğlu, Batı’da mesaiye başladı

İlk kez bir Batı bölgesi ekibinin başına geçen Hasan Topaloğlu, Binatlı'da ilk idmanına çıktı. Hasan Topaloğlu, bu akşam oynayacakları Çetinkaya karşılaşmasında galibiyetten başka bir sonucu düşünmediklerini; söyledi. GAÜ Çetinkaya teknik direktörü Turan Altay ise Binatlı maçına kazanmak için çıkacaklarını ifade etti

K-PET Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Binatlı'da geçtiğimiz gün görevden alınan Gökmen Davutoğlu'nun yerine göreve gelen Hasan Topaloğlu, yeni takımı ile ilk idmanına Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı'nda çıktı.

Daha önce Lefkoşa, Mesarya ve Doğu bölgesi ekiplerinde görev yapmış olan Hasan Topaloğlu, ilk kez bir Batı bölgesi ekibinin başına geçti. Binatlı'nın, GAÜ Çetinkaya karşılaşması öncesinde gerçekleştirdiği bu antrenmanda morallerin yüksek olduğu dikkat çekerken, takım neşe içerisinde çalıştı.

Topaloğlu: Hedefimiz şampiyonluk

Binatlı'nın, GAÜ Çetinkaya ile bu akşam oynayacağı karşılaşma öncesinde Hasan Topaloğlu, açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi: " Binatlı gibi bir camiaya geldiğim için mutluyum. Görevi kabul etmemdeki en önemli etken kulübün sponsoru Abdullah Uluçhan ile olan dostluğumdur. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluktur. Kendi evimizde oynayacağımız GAÜ Çetinkaya karşılaşmasında galibiyetten başka bir sonucu düşünmüyoruz."

Altay: Kupa maçından farklı atmosferde oynanacak

GAÜ Çetinkaya teknik direktörü Turan Altay da Binatlı ile bu akşam oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada her maça olduğu gibi Binatlı maçına da kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Turan Altay, maç öncesinde kampa girdiklerini, 2-0 kazandıkları kupa maçından farklı bir atmosferde oynanacak olan bu maçı da kazanmak istediklerini belirtti.