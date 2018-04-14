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Too late Binatlı

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Too late Binatlı
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K-Pet Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Binatlı sahasında konuk ettiği Cihangir'i 4-0'lık farklı bir skorla mağlup etti.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanan mücadelede Binatlı'ya galibiyeti getiren golleri 42, 44 ve 56. dakikalarda Peter, 64. dakikada Mehmet Neşe kaydetti. Bu galibiyetle Binatlı puanını 49'a yükseltirken, Cihangir 36 puanda kaldı. Binatlı, Cihangir’i 4-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonluk şansını matematiksel olarak da yitirdi. Cihangir ise kupa finali yolunda rahatlama şansı değerlendiremeyip, play out hattından uzaklaşamadı.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

27

17

7

3

61

28

33

58

2.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

27

16

5

6

54

35

19

53

3.

GAÜ ÇETİNKAYA TSK

27

16

4

7

52

37

15

52

4.

BİNATLI YSK

27

14

7

6

57

37

20

49

5.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

27

11

10

6

40

32

8

43

6.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

27

13

2

12

56

53

3

41

7.

BAF ÜLKÜ YURDU

27

10

8

9

53

40

13

38

8.

LEFKE TSK

27

11

5

11

53

43

10

38

9.

CİHANGİR GSK

27

10

6

11

45

46

-1

36

10.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

27

11

2

14

43

42

1

35

11.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

27

9

7

11

44

45

-1

34

12.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

27

10

2

15

36

60

-24

32

13.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

27

7

7

13

42

58

-16

28

14.

YENİ BOĞAZİÇİ DSK

27

5

8

14

22

50

-28

23

15.

YALOVA SK

27

5

7

15

42

60

-18

22

16.

OZANKÖY SK

27

4

7

16

26

60

-34

19
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