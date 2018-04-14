Too late Binatlı

K-Pet Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Binatlı sahasında konuk ettiği Cihangir'i 4-0'lık farklı bir skorla mağlup etti.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanan mücadelede Binatlı'ya galibiyeti getiren golleri 42, 44 ve 56. dakikalarda Peter, 64. dakikada Mehmet Neşe kaydetti. Bu galibiyetle Binatlı puanını 49'a yükseltirken, Cihangir 36 puanda kaldı. Binatlı, Cihangir’i 4-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonluk şansını matematiksel olarak da yitirdi. Cihangir ise kupa finali yolunda rahatlama şansı değerlendiremeyip, play out hattından uzaklaşamadı.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

