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Tonbara, Ocak futbolcusu

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Tonbara, Ocak futbolcusu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nün geçtiğimiz gün Türk Ocağı'nda transfer olan Tonbara ile ilgili yaptığı itiraz dilekçesi incelerken, KTFF Tahkim Kurulu'nun 6 Haziran 2018 tarihli kararını da dikkate alarak, Tonbara ile ilgili verilen bonservisin geçerli olduğunu kararlaştırdı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu bu nedenle Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nün bu konuda vermiş olduğu dilekçesinin reddederken Tonbara'nın, Ocak futbolcusu olduğunu onayladı.

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