Toma imzayı attı

Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü anlaşma sağladığı Gürcü golcü Toma Tabatadze’yi resmi olarak renklerine bağladı

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü önemli bir transfere imza attı. Son lig ve kupa şampiyonu MTG, bir süredir çalışmalarına dahil ettiği ve anlaşma sağladığı Gürcü futbolcu Toma Tabatadze’yi resmen renklerine bağladı.

Tabatadze kendisini Mağusa Türk Gücü futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı.

134 maç 87 gol

Türkiye’de Bölgesel Amatör Lig ekiplerinde gösterdiği performansla dikkat çeken Tabatadze, son olarak şampiyon olup Spor Toto 3. Lig’e yükselen Soma Spor’un başarısında önemli pay sahibi olmuştu.

Gürcü futbolcu BAL Ligi’nde forma giydiği ekipler adına 134 maçta 87 gol kaydetti.