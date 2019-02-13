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Tolgay Arslan’dan Fener’e kötü haber

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Fenerbahçe, sakatlanarak Zenit maçı kadrosundan çıkarılan Tolgay Arslan'ın kasığında kısmi yırtık olduğunu açıkladı

Tolgay Arslan’dan Fener’e kötü haber
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit'i konuk etti.

Karşılaşma öncesinde ısınmak üzere sahada yer alan ve sakatlık geçirdiği için maç kadrosundan çıkarılan Tolgay Arslan ile ilgili kulüpten açıklama geldi.

Kasığında kısmi yırtık olduğu ifade edilen Tolgay Arslan'ın ligin 23. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı açıklandı.

Tolgay Arslan, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü Atiker Konyaspor'la yapılacak maçta kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecekti.

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