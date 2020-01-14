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Tolga, Maraş yolcusu

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Tolga, Maraş yolcusu

K-PET Birinci Ligde başarılı geçen ilk devre sonrasında kadrosunu güçlendirip hedef büyütmek isteyen Maraş, aradığı kalecisini Hamitköy'de buldu.

Hamitköy alt yapısından yetişen, U21 Takımında şampiyonluk yaşayan genç kaleci Tolga Nergiz'i transfer etmek isteyen Maraş, bu transferde mutlu sona ulaştı.

Zaman zaman K-PET Süper Ligde forma şansı bulmasına rağmen, Hamitköy'ün de Tolga'nın gelişimi için daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma verilmesini tercih etmesi, transferi kolaylaştırdı. Tolga geçtiğimiz sezon da K-PET Süper Ligde kiralık olarak Gençler Birliği forması giymişti.

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