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Tolga Canova, Mevlevi’de

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Tolga Canova, Mevlevi’de

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nin başlama tarihi değişirken, ilk hafta programı ilerleyen günler açıklanacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Mevlevi de şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken transferlerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Mevlevi, son olarak BTM Birinci Ligde Zümrütköy forması giyen Tolga Canova’yı kadrosuna kattı. Başkan Selçuk Aydın ile el sıkışan Tolga Canova, yeni takımı ile antrenmanlara başladı.


 

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