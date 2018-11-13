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Tolga ameliyat oldu

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Tolga ameliyat oldu
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K-PET Süper Lig’de ligin dibinde yer alan ligin tek nagalip takımı Gençler Birliği’nde son haftalarda ilk 11’de forma giymeye başlayan genç kaleci Tolga Nergiz, omzundan sakatlandı.

Takımı için hayati önem taşıyan Küçük Kaymaklı maçında yaptığı başarılı kurtarışlarla Gençler Birliği’ni ayakta tutan isimlerden olan Tolga, son dakikada Ramadan’ın golüne engel olamamıştı.

Bu maç sonrasında Merit Alsancak Yeşilova maçı hazırlıklarına başlayan Gençler Birliği’nin, Pazartesi günü yaptığı antrenmanda omzunun üstüne ters düşen Tolga Nergiz, hemen hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Tolga’nın ameliyatı başarılı geçerken, başarılı kaleci ilk devreyi kapattı.

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