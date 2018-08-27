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TOL’dan tatsız prova

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Kartepe’de sezon öncesi kampını sürdüren Türk Ocağı hazırlık karşılaşmasında Kavacıkspor’a mağlup oldu

TOL’dan tatsız prova
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Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

İzmit – Kartepe kampının üçüncü gününü bir idman bir de hazırlık karşılaşması ile geride bırakan Türk Ocağı, Kavacıkspor ile yaptığı karşılaşmayı 1-2 kaybetti. Sabah 07:30’da yaptığı idman sonrası dinlenmeye çekilen sarı-siyahlılar saat 16:00’da ise Kavacıkspor ile karşı karşıya geldi.

İyi ve dirençli rakibi karşısında bir çok net pozisyonu değerlendirmeyen Türk Ocağı rakibine boyun eğerken Türk Ocağı takımının tek golünü penaltıdan Mehmet Uçar kaydetti. Bir idman 1’de hazırlık maçı ile kampın üçüncü gününü geride bırakan Türk Ocağı bugün yapacağı 3 idman ile Kartepe kampına devam edecek.

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