TOL’da Kartepe mesaisi başladı

Süper lig temsilcisi Türk Ocağı hazırlık dönemi çerçevesinde Kartepe’de kampa girdi

Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/KARTEPE

Oluşturduğu kadro ile Süper ligde iyi yer hedefleyen Girne temsilcisi Türk Ocağı dün öğle saatlerinde kampa girdi. Ayağının tozu ile takıma ilk idmanını yaptıran Teknik Direktör Hasan Topaloğlu, ikinci idmanı takımı Türk Ocağı ile dün saat 18:00 de gerçekleştirdi. Bugünü 3 idmanla gerçekleştircek olan Türk Ocağı’nda yoğun bir program ise oyuncu grubunu bekliyor. 7 günde 14 idman 2’de hazırlık maçı yapacak olan sarı-siyahlılar ilk hazırlık maçını yarın Kavacıkspor’la planlarken, ikinci karşılaşmasını ise 28 Ağustos Salı günü İzmirspor ile yapacak.