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TOL yoğun çalışma temposunda

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Kartepe kampının ikinci gününü Türk Ocağı 3 idmanla tamamlarken, yoğun çalışma temposu içerisinde hazırlıklarını sürdürüyor

TOL yoğun çalışma temposunda
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Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit-Kartepe

K-PET Süper Lig temsilcisi Türk Ocağı, İzmit Kartepe kampının ikinci gününü 3 idmanla tamamladı.

Dün sabah saat 06:00’da ilk idmanını yapan Türk Ocağı, ikinci idmanını saat 12:00’de gerçekleştirdi. Saat 18:00’de günün son idmanı ile kampın ikinci gününü geride bırakan sarı-siyahlılar Kartepe kampına bugün yapacağı idman ve hazırlık maçı ile devam edecek.

Sabah yapacağı idman sonrası dinlemeye geçecek olan Türk Ocağı akşam üzeri ise kamptaki ilk hazırlık karşılaşmasında  Kavacıkspor ile karşılaşacak.

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