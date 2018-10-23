Timur Bodi bıraktı

Başarılı hakemlerimizden Timur Ercan Bodi, aldığı ani bir karar sonrasında hakemlik görevini bıraktı.

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve çoğunlukla görev aldığı K-PET Birinci Lig maçlarında başarılı yönetimleriyle dikkat çeken A Klasman hakem Timur Ercan Bodi, Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarda haksızlık yaptığı gerekçesiyle, hakemliği bırakma kararı aldı.

Son olarak geçtiğimiz hafta orta hakemlik görevi verilmeyen ve 2 maçta dördüncü hakemlik görevi verilen Timur Ercan Bodi, Pazar günü oynanan Yeni Boğaziçi – Düzkaya maçında dördüncü hakemlik görevini yerine getirip, aktif hakemlik hayatına son verdiğini açıkladı.