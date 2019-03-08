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TFF'de seçim tarihi belli oldu

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TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılacak

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TFF'de seçim tarihi belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirlediği bildirildi.

Açıklamada, genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılmasına karar verildiği belirtildi.

CENGİZ ZÜLFİKAROĞLU, TFF BAŞKAN VEKİLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugünkü toplantısında yeni görevlendirmeler de yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun TFF Başkan Vekilliği görevine getirildiği bildirildi.

Yönetim kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan'ın da TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildiği aktarıldı.

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