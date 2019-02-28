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TFF Başkanı Demirören istifa etti

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TFF Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkanlık görevini haziran seçimlerine kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek

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TFF Başkanı Demirören istifa etti
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Yıldırım Demirören dönemi sona erdi. 

Yıldırım Demirören, TFF Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. 

İŞTE DEMİRÖREN'İN AÇIKLAMASI

Yazılı açıklama yapan Demirören şunları kaydetti: 

"26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum.

Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu Milli görevi, Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesiyle bu kararı almış bulunmaktayım.

Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum.

Ve birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum."

HAZİRANA KADAR VEKALETEN HÜSNÜ GÜRELİ

Haziran seçimlerine kadar TFF Başkanlığı'nı vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.

İDDAA İHALESİNDE EN İYİ TEKLİFİ VERMİŞTİ

Spor Toto İddaa ihalesinde Şans Girişim Ortaklığı (Demirören-Scientific Games) yüzde 0.2 komisyonla en iyi teklifi vermişti. Şans Girişim, Demirören Grubu ile ABD Las Vegas merkezli talih oyunları şirketi Scientific Games ortaklığında faaliyet gösteriyor

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