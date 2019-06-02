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Tetteh yeniden Galatasaray gündeminde

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Galatasaray'ın, Benjamin Tetteh ısrarı devam ediyor. Sparta Prag ile bir görüşme yapan sarı kırmızılılar, Çekya kulübünün vereceği kararı beklemeye geçti

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Tetteh yeniden Galatasaray gündeminde
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Galatasaray'ın devre arasında transferi için çok uğraştığı ancak finansal engeller nedeniyle kadrosuna katamadığı Benjamin Tetteh'den vazgeçmedi.

21 yaşındaki Ganalı santrforun bonservisini devre arasında alamayan sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Sparta Prag’la temaslarını sürdürüyor.

Semih Kaya’nın hem satışı hem de tekrar kiralanması sırasında iyi ilişkiler kurduğu Çekya kulübüyle bir görüşme daha yapan Galatasaray yönetimi, beklemeye geçti.

Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan Tetteh'in, kulübü üzerinde baskı kurarak, bonservis bedelinin düşmesi konusunda yardımcı olacağı düşünülüyor.

Fatih Terim, Tetteh’in transferini ne kadar çok istediğini kısa süre önce net bir şekilde dile getirmişti. Terim’in listesinde ilk sıralarda yer alan 1.93 boyundaki Tetteh, bu sezon Çekya Ligi’ndeki 28 maçta 11 gol attı.

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