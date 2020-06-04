Testler yapılıyor

Soydan SAKALLI
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun hazırlık maçları öncesinde başlattığı COVID 19 testlerinin yapılmasına bu sabah başlandı.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinde yapılan testler, futbol takımlarının yöneticilerine, teknik heyetlerine ve futbolcularına yapılıyor.
Bugünkü testler Lefkoşa, Güzelyurt, Mağusa, Lefke ve İskele bölgesi takımlarına yapıldı. Girne bölgesi takımlarının testleri ise yarın sabahtan itibaren Ertuğrul Apakan Spor Salonunda yapılacak.
Bugün ayrıca Merkez Hakem Kurulu'na bağlı hakemler de testlerini yaptırıyor.
Yaklaşık 800 test uygulaması yapılırken, testlerin sonuçları, akşam saatlerinde yetkililere bildirilecek.
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