"Testler psikolojik olarak rahatlatacak"

Hüseyin Cantürk “Maçlardan önce testleri yapılmalıdır. Testlerin yapılmasının psikolojik rahatlığa katkı yapacağının düşüncesindeyim.” açıklamasını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu spor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, Gönyeli teknik direktörü Hüseyin Cantürk, testlerin önemine dikkat çekti.

Hüseyin Cantürk “Maçlardan önce teknik kadroların, yönetici ve hakemlerin kısaca maçlardaki görev alacak kişilerin gerekli testleri yapılmalıdır.

Testlerin yapılması sadece sahalarda olanların değil, ailelerinde de psikolojik rahatlığa katkı yapacağının düşüncesindeyim.” açıklamasını yaptı.