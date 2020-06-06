Testler negatif, maçlar pozitif

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri negatif çıkarken, bugünden itibaren hazırlık maçları başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanmıştı.

Sağlık Bakanlığı ekiplerince yapılan tüm testler negatif çıkarken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da bugündenitibaren hazırlık maçlarına izin verdi. Yaklaşık 800 kişi testten geçerken; futbolcu, hakem, teknik heyet ve kulüp yöneticileri testten geçtiler.

Testlerin negatif çıkması sonrasında futbol camiasındaki maç heyecanı daha da artarken, hazırlık maçları da bugün başlıyor. Birçok takım bugünden itibaren hazırlık maçlarına başlayacak.

Kalan 8 maç için antrenmanlarını sürdüren takımlar, 18 Haziran’da başlayacak lig maçları öncesinde 2 veya 3 hazırlık maçı yapacak.