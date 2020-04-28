Sedat Devecioğlu, “Sağlık ve Bilim Kurulu oynayabilirsiniz derse çıkıp oynayacağız. Çünkü maçların oynanması taraftarıyım. Ama şartların sağlanacağını düşünmediğim için tescil gündemde olmalıdır. Tescil olursa da ilk hedefimize ulaşacağız. Lig oynanırsa ise gelecek sezonu da riske atmış olacağız.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lige çıkma hedefindeki K-PET Birinci Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu, korona virüs sürecinde futbolumuzun tescil edilip edilmemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

K-PET Birinci Lig ikincisi Yonpaş Dumlupınar’ın teknik direktörü Sedat Devecioğlu’nun sunduğu COVİD 19’da Spor programında yaptığı açıklamalar şöyle:

“Gönül maçların oynanmasını ister. Ama oynanabilmesi için önemli olan sağlık koşullarının ne olacağıdır. Çünkü futbol oynanırken, birçok yönden risk taşıyan bir oyundur.

Sağlık açısından risk faktörleri olsa da Sağlık ve Bilim Kurulu oynayabilirsiniz derse çıkıp oynayacağız. Çünkü oynanması taraftarıyım. Ama ben bu şartların sağlanacağını düşünmem. Bu nedenle de tescil gündemde olmalıdır. Ligin tescil edilmesinin Dünya’da da örnekleri vardır.

Lig tescil edilirse Mesarya şampiyon olacak biz de sezon başındaki ilk hedefimiz olan Süper Lige çıkma hedefine ulaşacağız.

Lig tescil edilirse kulüplerin kasasında da para kalacak. Bu para da gelecek sezon için kullanılabilir. Örneğin Eylül’e sarkarsa, yaklaşık 300bin TL kasamızda kalacaktır.

Süper Ligde Mağusa Türk Gücü şampiyon olacak. Birinci Ligde ise ciddi yatırım yapan takımlar üst sıralardadır. Ona göre statü belirlenebilir. Ortak nokta bulunarak kimse mağdur edilmez ya da en az sayıda takım mağdur olur. Biz ligi kısa süre içerisinde oynatamazsak gelecek sezonun planlaması da bozulacak.

Ligin tescil edilmesi ve oynanmasını teraziye koyarsak sanki de oynanırsa gelecek sezonu da riske atmış olacağız. Oyna denirse Dumlupınar en hazır şekilde ligde oynayacak. Süper Lige alınacaksa da en iyi şekilde Süper Lige hazırlanacaktır.

Zaten bizim 4 yıllık bir planımız vardır. Ekonomik şartları doğrultusunda da bu planımız doğrultusunda adımlarımızı atacağız.