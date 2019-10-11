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Terim, yıldızları yedek kulübesine çekecek

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında bazı yıldızlarını yedek kulübesine çekecek

Terim, yıldızları yedek kulübesine çekecek
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Galatasaray'da kadro revizyonu yaşanacak. Gençlerbirliği maçının ardından takımının ortaya koyduğu futbola tepki gösteren Teknik Direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor maçında bazı oyuncuları yedek kulübesine çekecek.

Terim'in, cezalı olan Mariano'nun yanı sıra, Nagatomo, Belhanda ve Selçuk'a 11'de şans vermesi beklenmiyor.

RadamelFalcao ise bu karşılaşmada 11'de olacak. Deneyimli teknik adam, sağ bekte Şener Özbayraklı, sol bekte ise Ömer Bayram'ı oynatmaya hazırlanıyor.

Selçuk İnan'ın yerine ise Jean Michael Seri görev alacak. Terim'in Belhanda'yı da yedek oturtmayı planladığını öğrenildi. 

Faslı oyuncunun performansında memnun kalmayan tecrübeli çalıştırıcı, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına da alternatif bir oyuncuyla başlayabileceği belirtiliyor.

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