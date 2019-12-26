Terim, revizyon için gün sayıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, ara transfer döneminde büyük bir revizyon planladığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, 11'de görev vereceği 6 oyuncuyu kadroya katmak istediği ifade edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ocak ayında takımı yeniden yapılandıracak.

Kalede Muslera, savunmada Marcao, orta sahada Lemina, kanatta Feghouli ve forvette Falcao dışında ilk 11 tamamen değişecek.

İlk hamle sağ ve sol bek için gelecek.

Mariano ve Nagatomo'nun yerine Martin Linnes ve RB Leipzig'den kiralanacak Marcelo Saracchi savunmanın kanatlarına monte edilecek.

Bir aydır takımla çalışan Emre Akbaba'ya da lisans çıkarılacak.

Kiralık olarak takıma dönmesi beklenen Henry Onyekuru'nun da formayı Ryan Babel'den alması bekleniyor.

Younes Belhanda'yı Al-İttihad'a satmayı planlayan Galatasaray, Faslı oyuncudan gelecek parayla ilk 11 düzeyinde stoper ve orta saha transferi yapacak.

Dolu olan yabancı kontenjanını boşaltmak için kiralık oyuncular Nzonzi, Seri ve Andone ile de yollar ayrılacak.

Mariano'nun sözleşmesinin de feshedilmesi bekleniyor.

Geri dönmesi planlanan Mbaye Diagne de, Radamel Falcao'nun yedeği olacak.