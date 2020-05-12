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Terim Onyekuru ve Lemina'nın kalmasını istiyor

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kalmasını istediği oyuncular belli olmaya başladı. Terim'in, Henry Onyekuru ve Mario Lemina'nın takımda tutulmasını istediği öğrenildi

Terim Onyekuru ve Lemina'nın kalmasını istiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yeni sezonda takımda görmek istediği oyuncuları belirlemeye başladı.

Tecrübeli teknik adam, kiralık futbolcular Henry Onyekuru ve Mario Lemina ile yola devam etmek istiyor. 

Yönetimin, 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan ve 16 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Lemina için harekete geçeceği belirtildi.

Mario Lemina'nın bonservisini elinde tutan Southampton kulübüne Gabonlu oyuncuyu 1 sezon daha kiralamak için teklif götürüleceği ifade edildi. 

Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun da kalmasını istiyor. Ocak ayında Monaco'dan kiralanan Onyekuru ile yönetimin 1 buçuk yıllık anlaşma sağladığı ancak Finansal Fair Play yönetmenliğinde eksiye düşmemek için 6 aylık anlaşma imzaladığı öğrenildi. 

Henry Onyekuru transferinde eli güçlü olan yönetimin, Nijeryalı futbolcuyu 1 yıl daha kiralamak için Fransız kulübü ile temasa geçeceği belirtildi. 

Galatasaray'da kiralık oyuncular arasında veda edecek isim ise Jean Michael Seri.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılara maliyetinin bu sezon yaklaşık 4 buçuk milyon euro olduğu kaydedildi.

Koronavirüs sürecinde mali açıdan tedbirli davranan Galatasaray'ın, yüksek maliyetinden dolayı yeni sezonda Fildişi Sahilli oyuncu ile devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.

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