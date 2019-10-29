banner255
banner69
GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
2 0
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
138 0
 
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
10 0
Arman Ratip resital verecek
Arman Ratip resital verecek
19 0
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
33 0
Atan kazanır
Atan kazanır
134 0
BMW'den CLA'ya rakip geldi
BMW'den CLA'ya rakip geldi
30 0
banner82

Terim, kötü gidişe dur demek istiyor

banner27

Son 30 yılın en kötü lig başlangıcını yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kötü gidişe dur demek için çıkış formülü arıyor

Terim, kötü gidişe dur demek istiyor
banner267

Galatasaray’da sular durulmuyor. Hem lige hem de Şampiyonlar Ligi’ne kötü bir başlangıç yapan sarı kırmızılılarda, Beşiktaş yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu.

Teknik Direktör Fatih Terim, kötü gidişe dur demek için çıkış formülü arıyor. Tecrübeli çalıştırıcı takımda yerli futbolculara daha çok şans vermeyi planlıyor.

Öncelikle beklerde değişikliğe gitmeyi düşünen Terim, Mariano ve Nagatomo’nun yerine, Şener, Ömer ya da Emre Taşdemir’e forma verecek.

Galatasaray’ın çok büyük umutlarla transfer ettiği Seri, hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geliyor. Terim'in, Fildişi Sahilli futbolcuyu tribüne göndermesi bekleniyor.

Performansıyla tartışma konusu olan Feghouli’nin de forma şansı azaldı. Çaykur Rizespor maçıyla Emre Mor’un ilk 11’de oynaması oldukça yüksek ihtimal.

Fatih Terim’in her fırsatta sahip çıktığı ancak taraftarlarla arasındaki bağı koparan Belhanda da kredisini tüketti. Terim’in, Faslı futbolcuyu kızağa çekmesi bekleniyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı’ya daha çok şans verecek.

Her fırsatta Ocak ayını işaret eden Fatih Terim’in raporu doğrultusunda Mariano, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli’ye gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek.

Martin Linnes’in takıma dönmesi planlanırken, Henry Onyekuru için de tekrar girişimler başlayacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.