Terim, kadro kurmakta zorlanıyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, MedipolBaşakşehir maçında sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor. Sarı kırmızılılarda, stoper ve forvet hattındaki oyuncuların eksikliği sıkıntı yaratıyor

Galatasaray'da, MedipolBaşakşehir maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu, teknik heyeti düşündürüyor.

Sakatlığı bulunan Marcao ve Falcao'nun yanı sıra sezonu kapatan Muslera ve Andone zorlu mücadele yer alamayacak. Adem, Ahmet Çalık ve Mariano da cezaları nedeniyle görev yapamayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in, MedipolBaşakşehir karşısında kalede Okan Kocuk'a forma vermesine kesin gözlüyle bakılıyor. Deneyimli çalıştırıcının, savunma dörtlüsünde farklı alternatifleri düşündüğü belirtildi. Sağ bekte cezalı Mariano'nun yerine Linnes'i oynatacak olan tecrübeli teknik adamın, stoperde Donk'un yanında ilk tercihinin Lemina olduğu ifade edildi.

Terim'in bu pozisyonda Taylan ve Emin'i de değerlendirdiği gelen haberler arasında. MarioLemina'nın stoper oynaması durumunda ise orta saha üçlüsünün Seri, Belhanda ve Emre Akbaba'dan oluşacağı öğrenildi.

Galatasaray'da, MedipolBaşakşehir mücadelesinde hücum bölgesinde de değişiklik yaşanacak. Sağ kanatta Feghouli'nin, sol kanatta ise Ömer Bayram'ın maça başlaması bekleniyor. Sarı kırmızılıların zorlu randevuda gol umudu ise Henry Onyekuru olacak.