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Terim'in yardımcıları belli oldu

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Terim'in yardımcıları belli oldu
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Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'in yardımcı antrenör kadrosu, devre arası kampı öncesi netleşiyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray takımında yardımcı antrenörlük görevleri için Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel'le görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Fatih Terim, göreve başlamasının ardından ilk olarak A Milli Takımı'da birlikte çalıştığı Levent Şahin'i teknik kadrosuna dahil ederken, Hasan Şaş ve Ümit Davala ile de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelmişti.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte kaleci antrenörlüğünü üstlenecek Taffarel ise sosyal medya üzerinden bu gelişmeyi dün ilan etmişti.

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