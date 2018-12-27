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Terim'in hedefindeki isim Luiz Felipe

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer için mesai yapıyor. Deneyimli teknik adamın hedefinde Lazio'nun genç oyuncusu Luiz Felipe var

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Terim'in hedefindeki isim Luiz Felipe
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Sarı kırmızılıların iki sezondur Lazio forması giyen 21 yaşındaki stoper için kulübüyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. İdari direktör Şükrü Haznedar'ın, Nagatomo transferinde olduğu gibi İtalya'daki çevresini transfer için harekete geçirdiği belirtiliyor.

Genç futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen yönetim, kulübüne 750 bin, oyuncuya da yarım sezon için 600 bin avro önerdi. Geçen sezon 31 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon ise 12 resmi maçta şans buldu.

Fatih Terim, Ozan Kabak ile çok iyi uyum sağlayacağını düşündüğü Felipe'nin top tekniğini çok beğendiği öğrenildi.

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