Tercihleri Süper Ligimiz

Ülkemizde geçmiş sezonlarda futbol oynayan yabancı futbolculardan bazıları kulüpleri ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuçlar alamayınca, yol ayrımına giderek, yeni sezon öncesinde gelecek tüm teklifleri beklemeye başladılar.

Futbol yaşatılarını ülkemizde sürdürmek isteyen futbolcular arasında son üç sezon Çetinkaya forması giyen ve attığı goller ile takıma önemli katkılar sağlayan Faye Baptiste, Cihangir forması ile Süper Ligde mücadele eden Kaho Yannick Stephane, Doğan Türk Birliği ile Cihangir formaları giyen Quincy Osei, yeni sezonda da Süper Ligde forma giymeyi arzulayan futbolcular arasında yer alıyorlar.